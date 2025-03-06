Nike 16oz T1 Hydro Flow

水壶

¥139

游戏宝蓝/黑
煤黑/黑

Nike 16oz T1 Hydro Flow 水壶采用防漏阀设计，不仅能有效补给所需水分，还可防止水外溢，同时运用流线型不对称设计，让你在畅跑过程中亦可轻松抓握。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝/黑
  • 款式： AC9482-427

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