Nike 2&quot; Rival Perforated 2-in-1

女子跑步短裤

¥369

明亮粉/明亮粉/黑
石墨蓝/石墨蓝/日光红
深宝蓝/深宝蓝/柠檬黄

Nike 2" Rival Perforated 2-in-1 女子跑步短裤采用速干面料制成，匠心搭配内置紧身衬裤，缔造非凡舒适的锁定表现。 外层短裤采用整版穿孔设计，实现非凡透气效果，后身拉链口袋可在跑步期间安全存放基本物品。

  • 显示颜色： 明亮粉/明亮粉/黑
  • 款式： 645469-616

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