2013/14 赛季巴萨

男子足球比赛服

¥529

2013/14 巴萨男子足球球迷服以醒目的主场细节设计致敬巴萨豪门非凡战绩，透气速干面料为球场内外缔造舒适感受。

  • 显示颜色： 深藏青/风暴红/湛黄/湛黄
  • 款式： 532822-413

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