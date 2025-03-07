2014 Brasil CBF Elite Match Fit

足球袜

¥129

2014 Brasil CBF Elite Match Fit 足球袜采用排汗面料悉心打造，缔造强效支撑和紧密贴合的双重优势，赋予双足无限舒适体验。经典细节包括第三主/客场球衣色彩与标志性图案，彰显巴西国家队非凡荣耀。

  • 显示颜色： 足球白/激流灰/松绿
  • 款式： 575302-105

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