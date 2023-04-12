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      2016 赛季荷兰队 Vapor 主场男子足球比赛服是荷兰国家足球队所披战衣的同款球衣。Nike Aeroswift 技术将排汗吸湿面料与结构工艺巧妙融合，在赛场助力引爆疾速表现。

      • 显示颜色： 安全橙/安全橙/和谐蓝
      • 款式： 724628-815

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