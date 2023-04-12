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      2019/20 赛季国际米兰主场

      男子足球球迷服

      ¥599

      2019/20 赛季国际米兰主场男子足球球迷服采用高透气面料结合球队细节设计，无论是球场应战还是看台助威，皆可营造清凉干爽的穿着体验。

      • 显示颜色： 闪光蓝/白色
      • 款式： AJ5541-414

      尺寸与尺码

      • 标准版型，休闲舒适
      • 男款尺码：此产品使用男款尺码。请参考尺码指南以获得合适你的尺码

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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