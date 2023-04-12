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      2019/20 赛季巴黎圣日耳曼主场 (Neymar Jr.)

      男子足球球迷服

      ¥599

      2019/20 赛季巴黎圣日耳曼主场 (Neymar Jr.) 足球球迷服采用高透气面料，结合球队细节设计，无论是球场应战还是看台助威，皆可营造清凉干爽的穿着体验。该款球衣巧搭球队的经典 hechter 条纹，标志着巴黎圣日耳曼与 Nike 之间的 30 年合作。

      • 显示颜色： 深藏青
      • 款式： DB2596-411

      尺寸与尺码

      • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受

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