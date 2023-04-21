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      2020 赛季上海绿地申花主场球迷版

      男子足球球衣

      ¥429

      2020 赛季上海绿地申花主场球迷版男子足球球衣采用透气面料，结合球队细节设计，无论球场应战还是看台助威，皆可营造凉爽的穿着体验。

      • 显示颜色： 游戏宝蓝
      • 款式： CI7669-481

      尺寸与尺码

      • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受    

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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