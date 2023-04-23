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      2020 赛季达拉斯独行侠队 (Luka Dončić) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣采用球队醒目配色，再现球队的丰富历史传统和经典形象。该款球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。优质双面针织面料结合经典球衣结构和休闲版型，塑就舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 游戏宝蓝/大学深蓝
      • 款式： CW3662-489

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