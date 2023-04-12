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      2020/2021 赛季上海申花客场球迷版

      男子足球球衣

      ¥429

      2020/2021 赛季上海申花客场球迷版男子足球球衣采用透气面料结合球队细节设计，无论球场应战还是看台助威，皆可营造凉爽的穿着体验。

      • 显示颜色： 白色/游戏宝蓝
      • 款式： CI7668-101

      尺寸与尺码

      • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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