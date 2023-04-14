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      2021/22 赛季布鲁克林篮网队 Icon Edition

      Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）球衣

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      2021/22 赛季布鲁克林篮网队 Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）球衣采用球队经典配色，再现球队的丰富历史传统和经典形象。这款球衣从球员征战赛场所穿的球衣汲取灵感，采用透气网眼布面料搭配经典球衣设计，缔造出色魅力。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DQ5400-011

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