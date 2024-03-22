跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      2022/23 赛季洛杉矶湖人队 Icon Edition

      Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣

      ¥1,099
      ¥1,299
      15% 折让

      球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。 2022/23 赛季洛杉矶湖人队 Icon Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节以及富有弹性的导湿速干面料。 专为高水平比赛打造，助你保持干爽，畅动自如，彰显挚爱职业球手风采。

      • 显示颜色： 阿马里洛黄
      • 款式： DM6028-731

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。