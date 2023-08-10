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      2023 赛季女足中国队客场球迷版

      Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣

      ¥599

      2023 赛季中国队客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣的设计灵感源自传统标志元素，不仅图案美观，还颇具文化蕴含。 后领内侧饰有中国凤凰元素，寓意和谐盛世。 该球衣沿袭 Nike 球迷版系列球衣的经典设计，采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型。

      • 显示颜色： 欧皮特黄/挑战红/挑战红
      • 款式： DR3973-731

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