有史以来，亚特兰大一直有着不可动摇的决心和永不言弃的精神，屡屡激励着众人，给人们展翅翱翔的机会。2023/24 赛季亚特兰大老鹰队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣体现这个城市对大众深深的承诺，而设计灵感源自其篮球比赛中沉淀的精神力量。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。