跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      2023/24 赛季休斯顿火箭队 (Jalen Green) City Edition

      Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

      ¥699

      2023/24 赛季休斯顿火箭队 (Jalen Green) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在致敬哈基姆·奥拉朱旺和克莱德·德雷克斯勒，这两位休斯顿偶像在大学比赛中一起度过了传奇般的时光，之后又在休斯顿重聚。 他们带领 95 年的球队获得了第二次总冠军，巩固了他们作为历史上精英球队的地位。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： DX8503-102

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。