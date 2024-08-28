2023/24 赛季休斯顿火箭队 (Jalen Green) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在致敬哈基姆·奥拉朱旺和克莱德·德雷克斯勒，这两位休斯顿偶像在大学比赛中一起度过了传奇般的时光，之后又在休斯顿重聚。 他们带领 95 年的球队获得了第二次总冠军，巩固了他们作为历史上精英球队的地位。

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款式： DX8503-102