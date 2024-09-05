1968 年，在圣安东尼奥这座城市的中心，世界各地的人们齐聚一堂，参加圣安东尼奥博览会。这项活动礼赞全球性的联结，也为后来圣安东尼奥成为马刺队主场奠定了基础。2023/24 赛季圣安东尼奥马刺队 (Victor Wembanyama) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣从象征这一切开始的城市汲取灵感，向马刺队成长的根源致敬。

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款式： DX8519-102