2023/24 赛季圣安东尼奥马刺队 (Victor Wembanyama) City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

¥699

1968 年，在圣安东尼奥这座城市的中心，世界各地的人们齐聚一堂，参加圣安东尼奥博览会。这项活动礼赞全球性的联结，也为后来圣安东尼奥成为马刺队主场奠定了基础。2023/24 赛季圣安东尼奥马刺队 (Victor Wembanyama) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣从象征这一切开始的城市汲取灵感，向马刺队成长的根源致敬。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DX8519-102

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。