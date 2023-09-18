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      2023/24 赛季巴萨主场球迷版

      Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣

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      2023/24 赛季巴萨主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣，旨在致敬女子足球队加入巴萨俱乐部 30 年来的辉煌历程。胸前球队徽章饰有女子足球队曾用过的半透明菱形设计，经典条纹的边缘亦融入菱形细节。Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

      • 显示颜色： 深宝蓝/贵族红/白色
      • 款式： DX2761-456

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