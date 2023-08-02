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      2023/24 赛季巴黎圣日耳曼客场球迷版

      Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣

      ¥499

      2023/24 赛季巴黎圣日耳曼客场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣的设计灵感源自 La Ville Lumiere（“光之城”）。 白色球衣融入由红到蓝渐变图案，模仿巴黎标志性的璀璨灯光渐渐消逝在夜空中的景象。 衣领内侧饰有球队名称，背面衣领下方则饰有法国国旗。 Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

      • 显示颜色： 白色/深藏青/深藏青
      • 款式： DX2767-101

      尺寸与尺码

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