穿上 2023/24 赛季布鲁克林篮网队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤，彰显独具特色的布鲁克林风范。 布鲁克林艺术家兼篮网队球迷 KAWS 参与了短裤设计，在这款特别短裤中注入了他对抽象艺术的理解。

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