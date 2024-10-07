一切都源自波士顿。从早期的标志性球员到当代优秀篮球运动员，凯尔特人队的历史可追溯到上一世纪，历经多次夺得总冠军，收获了数代球迷。2023/24 赛季波士顿凯尔特人队 (Jayson Tatum) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 塔图姆男子速干球衣旨在致敬篮球运动的起源和他们对这项运动的持续承诺。

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