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      入手 2023/24 赛季洛杉矶湖人队 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣，致敬洛杉矶这座让人向往的梦想之城！1960 年，湖人队在洛杉矶开始了向着梦想出发的征程。该球衣旨在致敬这支球队的辉煌征程：从洛杉矶起步，一路走来成为家喻户晓的球队。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HF5844-010

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