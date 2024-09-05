入手 2023/24 赛季洛杉矶湖人队 (LeBron James) City Edition Nike NBA Jersey 幼童球衣，致敬洛杉矶这座让人向往的梦想之城。1960 年，湖人队在洛杉矶开始了向着梦想出发的征程。该款球衣旨在致敬这支球队的辉煌征程：从洛杉矶起步，一路走来成为家喻户晓的球队。

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款式： HF5658-010