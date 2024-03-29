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      2023/24 赛季洛杉矶湖人队 (LeBron James) Icon Edition

      Nike NBA Jersey 幼童球衣

      ¥479

      穿上 2023/24 赛季洛杉矶湖人队 (LeBron James) Icon Edition Nike NBA Jersey 幼童球衣，为小球迷打造专业风范造型。 球衣采用球队配色和标志设计，与球员征战赛场所穿的战袍相呼应。

      • 显示颜色： 阿马里洛黄
      • 款式： HF7716-728

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