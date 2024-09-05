2023/24 赛季犹他爵士队 City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

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2023/24 赛季犹他爵士队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣再现经典紫色山脉队服。前身阶梯式渐变紫色与瓦萨奇前线雄伟的山脉相结合，致敬自然美景和该系列的瑰丽传奇。

  • 显示颜色： 全域紫
  • 款式： DX8521-507

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