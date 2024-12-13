还记得初次爱上爵士队的感受吗？2023/24 赛季犹他爵士队 (Lauri Markkanen) Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣源自 Nike Hardwood Classics 系列，质感轻盈，其设计细节灵感汲取自犹他爵士队昔日征战赛场时的队服，旨在向该球队及其辉煌历程致敬。采用透气网眼布结合导湿速干技术，不论是来场即兴篮球赛还是休闲穿着，皆可助你保持干爽。

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