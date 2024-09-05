2023/24 赛季芝加哥公牛队 (Zach Lavine) City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

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2023/24 赛季芝加哥公牛队 (Zach Lavine) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在致敬“麦迪逊疯人院”。这是公牛队近 30 年的主场，也是其所在城市的体育中心。球衣细节的设计灵感源自旧芝加哥体育场的建筑和遗迹，致意公牛队历史上的一些里程碑时刻。

  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： DX8497-010

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