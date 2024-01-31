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      2023/24 赛季芝加哥公牛队 City Edition

      Nike NBA 男子夹克棒球服

      ¥1,299

      2023/24 赛季芝加哥公牛队 City Edition Nike NBA 男子夹克采用超宽松版型，结合合成材质填充物，助你畅享温暖，彰显球队风采。Nike 匠心打造 City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该夹克的设计灵感源自城市的标志性象征元素和公牛队往季队服，彰显芝加哥独具特色的风土人情和历史。

      • 显示颜色： 黑/黑/大学红
      • 款式： FB4511-010

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