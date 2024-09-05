2023/24 赛季菲尼克斯太阳队 (Kevin Durant) City Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣旨在向深深植根于太阳谷的墨西哥文化致敬。 该球衣采用多彩配色和丰富细节，再现经典趴地跳跳车风范，呼应奇卡诺（墨西哥裔美国人）“趴地慢速行驶”的标志性艺术形式。

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