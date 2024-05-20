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      2023/24 赛季菲尼克斯太阳队 (Kevin Durant) City Edition

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      2023/24 赛季菲尼克斯太阳队 (Kevin Durant) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣旨在向深深植根于太阳谷的墨西哥文化致敬。该球衣采用多彩配色和丰富细节，再现经典趴地跳跳车风范，呼应奇卡诺（墨西哥裔美国人）“趴地慢速行驶”的标志性艺术形式。

      • 显示颜色： 墨紫
      • 款式： HF6016-509

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