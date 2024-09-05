Nike 匠心打造 City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。 2023/24 赛季金州勇士队 City Edition Nike NBA Courtside 男子T恤的设计灵感源自城市的标志性象征元素和往季队服，彰显旧金山独具特色的风土人情和历史。 落肩衣袖结合超宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观。

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