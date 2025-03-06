勇士队就像有轨电缆车一样，成为了旧金山的代名词。2023/24 赛季金州勇士队 (Stephen Curry) City Edition Nike NBA Jersey 幼童球衣旨在向旧金山拥有 150 多年历史的标志性交通方式“有轨电缆车”致敬，它经受住时间的考验，成为了湾区不可或缺的象征。

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