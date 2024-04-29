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      2024 赛季北京国安主场

      Nike 幼童足球球衣、短裤和运动袜套装

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      2024 赛季北京国安主场 Nike 幼童足球套装是专为小小球星打造的全套队服，从球员征战赛场所穿装备汲取设计灵感，包含球队球衣以及配套的短裤和运动袜。采用轻盈面料，帮助运动小将保持舒适，彰显赛场风范。

      • 显示颜色： 松绿/峡谷绿/白色
      • 款式： HF3408-302

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