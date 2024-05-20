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      2024 赛季巴西队主场球迷版

      Nike Dri-FIT 大童速干舒爽足球球衣

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      2024 赛季巴西队主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣饰有印花图案，旨在致敬巴西的建筑、音乐和自然奇观，焕新演绎足球界的经典球衣。后领内侧融入匠心细节，彰显巴西荣耀。

      • 显示颜色： 活力黄/浅柠檬黄/闪亮绿
      • 款式： FJ4409-706

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