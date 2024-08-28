2024 赛季法国队主场球迷版 Nike 幼童足球套装是专为小小球星打造的全套队服， 从球员征战赛场所穿装备汲取设计灵感，包含球队球衣以及配套的短裤和一双足球袜。 采用轻盈柔软的面料，无论是爬行、急跑或玩耍，皆可为运动小将营造舒适穿着感受。

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