英格兰队有着丰厚的历史底蕴，为这支球队打造球衣时自然要秉持致敬传统这一设计理念。 2024 赛季英格兰队主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣延续一贯的白色配色。 以 1872 年经典白色球衣为蓝本，融入条纹袖口和后领内里镶边，旨在向 1966 年带领球队夺冠的传奇人物的不凡风范致敬。

显示颜色： 白色/空间蓝

款式： FJ4271-100