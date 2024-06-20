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      2024 赛季英格兰队主场球迷版

      Nike 幼童足球球衣、短裤和足球袜套装

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      2024 赛季英格兰队主场球迷版 Nike 幼童足球球衣、短裤和足球袜套装是专为小小球星打造的全套队服，从球员征战赛场所穿装备汲取设计灵感，包含球队球衣以及配套的短裤和一双足球袜。采用轻盈柔软的面料，无论是爬行、急跑或玩耍，皆可为运动小将营造舒适穿着感受。

      • 显示颜色： 白色/空间蓝
      • 款式： FJ4439-100

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