Select Series 系列旨在向联盟传奇人物和后起之秀致敬，为真正的篮球艺术家喝彩。 穿上 2024 赛季菲尼克斯太阳队 (Kevin Durant) Select Series Nike Dri-FIT NBA Jersey 男子速干球衣，彰显你对凯文·杜兰特和菲尼克斯太阳队的热爱之情。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。