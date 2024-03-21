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      2024 赛季葡萄牙队主场球迷版

      Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣

      ¥599

      2024 赛季葡萄牙队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣从葡萄牙丰厚的传统中汲取灵感并致以敬意，打造出颇具辨识度的赛场造型。 这款球衣采撷葡萄牙国旗的活力配色，为球队再添一款红绿主场球衣。 后领内侧融入匠心细节，致敬现役球队在进军欧洲杯时的凝聚力和团结精神。

      • 显示颜色： 大学红/松绿/沥青蓝/帆白
      • 款式： FJ4275-657

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