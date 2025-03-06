2024/25 赛季俄克拉荷马城雷霆队 City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤

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2024/25 赛季俄克拉荷马城雷霆队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤彰显俄克拉荷马城的复兴和持续发展势头，展望这座城市和球队的未来。该短裤旨在致敬当地的实干家和创造者，正是他们创造并推动了艺术、时尚和技术的发展，同时振兴了城市文化。

  • 显示颜色： 黑/信号蓝
  • 款式： FQ4417-010

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