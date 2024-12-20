2024/25 赛季印第安纳步行者队 (Tyrese Haliburton) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在提醒我们印第安纳州的活力四射、色彩斑斓和真实特性。 球衣配色由去年的黑色变换为今年的白色，旨在颂赞印第安纳步行者队在过去一年中取得的突破性进展，表达对未来的乐观期待。

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