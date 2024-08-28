2024/25 赛季国际米兰主场球迷版

Nike Dri-FIT 男子透气速干足球球衣

¥599

2024/25 赛季国际米兰主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣沿袭 Nike 球迷版系列球衣的经典设计，采用导湿速干面料巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

  • 显示颜色： 里昂蓝/黑/里昂蓝/白色
  • 款式： FN8787-440

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