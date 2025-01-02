2024/25 赛季密尔沃基雄鹿队 (Giannis Antetokounmpo) City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 耐克字母哥男子速干球衣

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游戏宝蓝
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2024/25 赛季密尔沃基雄鹿队 (Giannis Antetokounmpo) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 耐克字母哥男子速干球衣旨在致敬来自威斯康星州的球迷，同时颂扬密尔沃基作为众多社群聚集地的独特魅力。 配色和细节灵感源自流经威斯康星州的湖泊和河流。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： FQ4349-481

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