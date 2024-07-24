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      2024/25 赛季巴萨主场球员版

      Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣

      ¥1,099

      穿上 2024/25 赛季巴萨主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣，庆祝巴萨成立 125 周年，回到一切开始的时候。该球衣从巴萨球队首套装备汲取灵感，采用球队经典对半配色，携焕新细节归来，致意这一里程碑时刻。别致领口巧搭后领内侧匠心标记，旨在向这一特殊的周年纪念日致敬。球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。

      • 显示颜色： 深宝蓝/贵族红/深藏青/俱乐部金
      • 款式： FN8775-456

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