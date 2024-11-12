2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版

Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣

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球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。 2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。

  • 显示颜色： 白色/深藏青/大学红/深藏青
  • 款式： FN8762-101

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