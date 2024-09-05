2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第三球衣球员版 Jordan Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣采用匠心设计，巴黎圣日耳曼男女球员皆可穿着，激励挚爱的足球运动蓬勃发展。 飞人标志采用渐变色设计，象征着男女球队之间的团结，致敬女足的崛起。 我们共同激励下一代运动员，一起跃升不停步。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。