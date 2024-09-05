2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第三球衣球迷版

Jordan Dri-FIT 男子透气速干足球球衣

¥479
¥599
20% 折让

2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第三球衣球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球球衣采用匠心设计，巴黎圣日耳曼男女球员皆可穿着，激励挚爱的足球运动蓬勃发展。飞人标志采用渐变色设计，象征着男女球队之间的团结，致敬女足的崛起。我们共同激励下一代运动员，一起跃升不停步。

  • 显示颜色： 锈粉/黑/黑
  • 款式： FQ2024-686

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。