2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版

Jordan Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣

¥599

JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼足球俱乐部再度联手，致敬开启一个时代的经典鞋款。 这款特别版 2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球短袖球衣震撼来袭，旨在庆祝 Air Jordan 1 问世 40 周年。

  • 显示颜色： 空间蓝/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： HJ0865-493

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