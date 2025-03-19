2024/25 赛季明尼苏达森林狼队 (Anthony Edwards) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自“万湖之州”的冬日美景。 该款球衣以抽象的手法呈现冰封湖面的美丽画卷，尽显明尼苏达州冬日壮丽风采。

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